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    Adana'da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor

    Adana'da lagünlerden çıkarılan mavi yengeç, Uzak Doğu ve Avrupa'nın birçok bölgesine ihraç ediliyor.
    • 10.08.2022 - 01:34
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    Adana'da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor

    Adana'da bölge balıkçılarının yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeç, yurt içindeki çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

    Balıkçılar, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünlerinden yakaladıkları mavi yengeçleri ihracatçı firmalara satıyor.

    Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 avrodan alıcı buluyor.

    Mavi yengeç festivalle tanıtılıyor

    AA'nın haberine göre Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, ilçenin mavi yengecin en önemli üreme alanlarından olduğunu söyledi.

    Mavi yengecin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "yüksek sosyete ürünü" olarak satıldığını anlatan Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." dedi.

    Adana da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor #1

    "Üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor"

    Topuz, mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirtti. Topuz, şöyle devam etti:

    "Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş'a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş'ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

    Adana da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor #2

    "Doğal tuzlu bir tadı var"

    Bölgeden yakalanan mavi yengeci ihraç eden Murat Kumlu da "Çin'de Guangzhou, Şanghay, Hong Kong'a ve Avrupa'da da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Amerika'dan talep alıyoruz." diye konuştu.

    Mavi yengecin lezzetiyle ön plana çıktığını belirten Kumlu, "Kendinden doğal tuzlu bir tadı var ama çok lezzetlidir. Karidesten bile lezzetli diyebiliriz. Karides sevenler mavi yengeci daha çok beğenir." ifadesini kullandı.

    Adana da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor #3

    Adana da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor #4

    Adana da çıkan mavi yengeç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep görüyor #5


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