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    Adana'da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

    Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, çocuk parkı önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve arkadaşı Ramazan Sarıyıldız'a tabancayla ateş açtı. İki arkadaş, silahlı saldırıda ağır yaralandı.
    • 17.08.2022 - 00:58
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    Adana'da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

    Saat 22.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki çocuk parkının önünde meydana gelen olayda, park önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan Sarıyıldız'ın yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı.

    Kurşun birinin başından, diğerinin sırtına isabet etti

    İlk önce Gül'ü başından vuran şüpheli, daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Sarıyıldız'ı sırtından yaraladı.

    Şüpheli, saldırının ardından gecenin karanlığında gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralıların durumu ağır

    Ağır yaralı Gül ve Sarıyıldız, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, bölgede delil toplama çalışması yapan polis ekibi, şüphelinin tabancasından çıkan iki adet boş kovana rastladı.

    Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı #1

    Adana da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı #2

    Adana da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı #3

    Adana da çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı #4


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