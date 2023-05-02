Adana'da çöken yol onarılırken tekrar çöktü Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol onarımı yaparken iş makinesi nehre düştü, işçiler ölümden döndü.

İHA

Adana'da bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok noktasında su baskınları yaşandı.

Seyhan Nehri üzerinde hızlı tren hattı projesi çerçevesinde inşa edilmeye başlanan köprü nedeniyle suyun yönü geçici olarak değiştirildi.

Yağış nedeniyle nehir kıyısında yer alan yürüyüş yolunda çökme yaşandı.

Çöken yere Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle müdahale etti.

Tekrar çöktü

Nehrin suyu şiddetli bir şekilde akması ve toprak zeminin de yağmur nedeniyle yumuşaması sonrasında tekrar ani bir çökme yaşandı.

2 işçi yüzerek kurtuldu

İş makinesi bir anda nehre devrilirken, araçtaki 2 işçi yüzerek kurtulmayı başardı. İşçiler, tedbiren belediye şantiyesindeki revire götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.