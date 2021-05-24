Adana'da darbettiği annesini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini önce darbetti, sonra elinden bıçaklayarak yaraladı.

Yüreğir ilçesinin Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde alkollü olduğunu öğrenilen Adem A. (44) ile annesi Atike A. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DARBETTİĞİ ANNESİNİ ELİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem A. darbettiği annesini elinden bıçakladı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Annesini bıçaklayan kişi, ekiplerce gözaltına alındı.