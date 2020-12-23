Adana'da dedektör köpek esrara geçit vermedi

Adana’da narkotik dedektör köpek ‘Oscar’ ile yapılan aramada, valiz içinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan midibüste, narkotik dedektör köpek ‘Oscar’ ile arama yaptı.

12 KİLO 400 GRAM ESRAR BULUNDU

Oscar'ın tepki verdiği valiz açılınca 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi 40 yaşındaki C.Y., emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

















