Koronavirüsle mücadele kapsamında pazarda denetim yapan 5 memur, pazar esnafı tarafından darbedilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında pazarlarda denetimler devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir pazarda sosyal mesafe, zorunlu maske takma ve el ile sebze ve meyve seçilip seçilmediğini denetleyen 5 memur, kuralları ihlal eden kişilere uyarılarda bulundu.

MEMURLARI DARBEDEN ESNAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Denetim yapan 5 memur, pazar esnafı tarafından darbedildi.

Kavgayı gören bekçiler ise olaya müdahale ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan esnafı gözaltına aldı.

Büro Memur-Sen Adana Şubesi üyesi 5 memur da darp raporu alarak esnaf hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu.

Adana'da denetim yapan memurlar darbedildi ViDEO

"BU OLAYI KINIYORUZ"

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, “5 kamu görevlimiz denetim yapmaktayken saldırıya uğramışlardır. Kamu çalışanları darbedilip sözlü tacize maruz kalmıştır. Memurlarımız görevini gerçekleştirdikleri sırada maalesef çok üzücü durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bunu sendikamız adına kınıyoruz ve böyle bir olayla bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyoruz.” dedi.

"GÖREVLERİNİ YAPTIRMAMAK İÇİN BU OLAY OLDU"

Avukat Mert İsmail Kayahan ise, “Tamamen memurlarımıza görevini yaptırmamak için bu olay meydana gelmiştir. Darp raporlarını alıp savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Memurlarımızın yanındayız." dedi.