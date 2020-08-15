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    Adana'da depo yangını

    Kozan ilçesinde, 14 bin saman balyasının olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 20:17
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    Adana'da depo yangını

     

    Adana'nın Kozan ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki bir balya deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

    Ali Abalı'ya ait depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine depoya gelen ekipler, yaptıkları söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında tarım aletlerinin de yandığı kaydedildi.

     


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