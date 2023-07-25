Adana'da deprem duvarı yıktı

İHA
Asrın felaketinin vurduğu Adana, bugün de 5.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.
Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sıralarında meydana gelen depremde, Fehmi Özay Türkay Caddesi'nde bir evin duvarı yıkıldı.
Yıkım anı kamerada
Yıkım, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Duvar depremin şiddetiyle birlikte yerle bir olurken, sarsıntı sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi.
Belediye, enkazı kaldırıyor
Kısa süre sonra belediye ekipleri, enkazı kaldırma çalışması başlattı.