Adana'da deprem duvarı yıktı 11 ili etkileyen depremlerden yara alan Adana'da bugün bir deprem daha oldu. Kozan merkezli deprem sırasında bir evin duvarı yıkıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Asrın felaketinin vurduğu Adana, bugün de 5.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sıralarında meydana gelen depremde, Fehmi Özay Türkay Caddesi'nde bir evin duvarı yıkıldı. Yıkım anı kamerada Yıkım, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Duvar depremin şiddetiyle birlikte yerle bir olurken, sarsıntı sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi. Belediye, enkazı kaldırıyor Kısa süre sonra belediye ekipleri, enkazı kaldırma çalışması başlattı.