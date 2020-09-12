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    Adana'da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 02:49
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    Adana'da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü

     

    Ceyhan - Yumurtalık yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 01 GJ 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından otomobilin bir anda alev aldı.

    ARACINDA YANARAK CAN VERDİ

    Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm otomobili saran alevleri yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Adana da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü #1

    Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasından sonra sürücünün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü #2

    Adana da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü #3

    Adana da direğe çarpan aracın sürücüsü yanarak öldü #4

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