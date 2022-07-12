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    Adana'da düğünde 'halay sırası' kavgası hastanede devam etti

    Adana'da düğündeki halay sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
    • 12.07.2022 - 20:37
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    Adana'da düğünde 'halay sırası' kavgası hastanede devam etti

    Saat 18.30 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, iki aile iddiaya göre, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı.

    Halay sırası kavgası

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, biri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kavga acil serviste devam etti

    Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Bunun üzerine acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

    Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı. Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Adana da düğünde halay sırası kavgası hastanede devam etti #1

    Adana da düğünde halay sırası kavgası hastanede devam etti #2

    Adana da düğünde halay sırası kavgası hastanede devam etti #3

    Adana da düğünde halay sırası kavgası hastanede devam etti #4

    Adana da düğünde halay sırası kavgası hastanede devam etti #5


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