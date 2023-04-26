Adana'da düğünde iki grup arası bıçaklı kavga: 10 yaralı Adana'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı.

İHA

Adana'da yaşanılan kavgada kan aktı..

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bir salonda yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

10 kişi bıçakla yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklarla birbirine saldıran iki gruptan 10 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla düğüne katılan kişiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.