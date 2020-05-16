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- Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yakalandı
Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yakalandı
- İHA
- 16.05.2020 - 08:40
Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak ilerlemeye devam ederken pencereyip açıp, yere tabanca attı.
ŞÜPHELİLER KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI
Polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca devam ederken, araçtan 3 kişi indi.
Ekiplerden kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra kaza yaptı.
Araçtan inen sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şahıslar evde yakalandı
ŞÜPHELİLER EVLERİNDE YAKALANDI
Polislerin çalışması sonucu kaçan 4 kişinin evlerinde olduğu belirlendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 kişi ve yanlarında bulunan bir kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı.
"KORKUTUĞUM İÇİN KAÇTIM"
Gazeteciler, şahıslara, polisten neden kaçtınız diye soru sorduğunda,” Valla bir şey yaptığımız yok, içki içtim kaçtım, korktuğum için kaçtım.” cevaplarını verdiler.
Şüpheliler kovalamaca sırasında araçtan silah attıklarını kabul etmedi.