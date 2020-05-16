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    Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yakalandı

    Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve ardından kaza yapan şüpheliler evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.05.2020 - 08:40
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    Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yakalandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak ilerlemeye devam ederken pencereyip açıp, yere tabanca attı.

    ŞÜPHELİLER KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

    Polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca devam ederken, araçtan 3 kişi indi.

    Ekiplerden kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra kaza yaptı.

    Araçtan inen sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

    Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şahıslar evde yakalandı

    ŞÜPHELİLER EVLERİNDE YAKALANDI

    Polislerin çalışması sonucu kaçan 4 kişinin evlerinde olduğu belirlendi.

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 kişi ve yanlarında bulunan bir kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı.

    "KORKUTUĞUM İÇİN KAÇTIM"

    Gazeteciler, şahıslara, polisten neden kaçtınız diye soru sorduğunda,” Valla bir şey yaptığımız yok, içki içtim kaçtım, korktuğum için kaçtım.” cevaplarını verdiler.

    Şüpheliler kovalamaca sırasında araçtan silah attıklarını kabul etmedi.

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