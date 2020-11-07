Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.16%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Adana'da Duran Kalkan'ın yanındaki terörist yakalandı

    Adana'da, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yaptığı belirlenen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 07.11.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 10:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da Duran Kalkan'ın yanındaki terörist yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016-2017 yıllarında terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gittiği belirlenen 30 yaşındaki İ.K'nin yaklaşık bir ay önce Adana'ya döndüğünü tespit etti.

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda terörist İ.K'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

    DURAN KALKANI'NIN TERÖRİSTİ

    İ.K'nin, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü öğrenildi.

    FOTOĞRAFLARI PKK MEDYASINA SERVİS EDİYORDU

    Teröristin, örgütün elebaşlarından Duran Kalkan adına telsiz konuşmalarına müdahalede bulunduğu, PKK kamplarından ve çeşitli çatışma bölgelerinden çekilen fotoğraf ve görüntüleri de terör örgütüne yakın medya kuruluşlarına servis ettiği belirtildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana da Duran Kalkan ın yanındaki terörist yakalandı #1

    Adana da Duran Kalkan ın yanındaki terörist yakalandı #2

    Adana da Duran Kalkan ın yanındaki terörist yakalandı #3

    Adana da Duran Kalkan ın yanındaki terörist yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir