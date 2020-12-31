Adana’da elektrikli bisiklet kullanan kadına çarptıktan sonra yardımına koşan sürücü ağladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Songül Dalmızrak yönetimindeki cip, karşıya geçmek isteyen 39 yaşındaki Songül Yiğit’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti.

Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışma anı VİDEO

KAZAYI AĞLAYARAK ANLATTI

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı.

Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi’nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

ANNESİNİN ARACINI GÖRÜNCE AĞLADI

Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen 18 yaşındaki Ali İlhami Yiğit elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit’i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.













