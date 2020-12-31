Euro
9.0829
0.21%
Dolar
7.3887
0.07%
Altın
449.78
0.07%
Borsa
1.477
-0.21%
Bitcoin
215.253
5.13%
EXEN Coin
10.72
-0.64%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Adana'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışma anı

    Adana’da elektrikli bisiklet kullanan kadına çarptıktan sonra yardımına koşan sürücü ağladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışma anı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Songül Dalmızrak yönetimindeki cip, karşıya geçmek isteyen 39 yaşındaki Songül Yiğit’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti.

    Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışma anı VİDEO

    KAZAYI AĞLAYARAK ANLATTI

    Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı.

    Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi’nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

    Adana kaza

    ANNESİNİN ARACINI GÖRÜNCE AĞLADI

    Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen 18 yaşındaki Ali İlhami Yiğit elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit’i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

    Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.

    Adana kaza

    Adana kaza

    Adana kaza

    Adana kaza

    Adana kaza

    Adana kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir