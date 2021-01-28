Adana'da engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar

Adana’da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, "Benim ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar" diyerek sandalyesini geri istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde kimliği belirsiz 3 kişi, bedensel engelli 18 yaşındaki Murat Karakuş’un evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü.

Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı.

1 AYDIR BULUNAMADI

Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı.

"HIRSIZLARA YALVARIYORUM"

Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, “Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler. Bu insanlar karaktersizlermiş. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. Bu benim hayatım. Benim ayaklarımı değil kalbimi çaldılar. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler. Yalvarıyorum. Alacak durumumuz da yok. Bir tane bile ayağım tutmuyor. Biri tutsa en azından bastonla bir yerlere giderim. Hırsıza yalvarıyorum lütfen getirsinler.” diye konuştu.

Akülü tekerlekli sandalyeyi çaldılar VİDEO