Adana'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Polis ekiplerince 11 adrese düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte silah ve mühimmat temin eden şüphelileri ve adreslerini belirledi.

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 mermi, 2 bıçak, bir dürbün aparatı, 42 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerle beraber 10 şüpheli gözaltına alındı.