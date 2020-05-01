Dolar
6.9989
0.1545%
Euro
7.6714
0.3203%
Altın
1673.41
-0.7885%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
375.914
-0.8553%
Bitcoin
61493.07
-0.6198%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Adana'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

    Polis ekiplerince 11 adrese düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.05.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte silah ve mühimmat temin eden şüphelileri ve adreslerini belirledi.

    Belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 mermi, 2 bıçak, bir dürbün aparatı, 42 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Ele geçirilen malzemelerle beraber 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Görüş Bildir