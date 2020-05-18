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Adana'da eşinin terk ettiği çocukları için yardım istedi

Adana'da eşinin terk ettiği çocukları için yardım istedi

Eşinin evi terk etmesi üzerine polis merkezine giden şahıs, 3 çocuğuna bakamayacağını ve geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti.