- En Son Haber
- İç Haber
- Adana'da eşinin terk ettiği çocukları için yardım istedi
Adana'da eşinin terk ettiği çocukları için yardım istedi
Eşinin evi terk etmesi üzerine polis merkezine giden şahıs, 3 çocuğuna bakamayacağını ve geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti.
- DHA
- 18.05.2020 - 11:42
Adana'nın Yüreğir ilçesinde inşaat işçisi Muhammed N. ile eşi arasında, bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından İtad N., biri 6 aylık, diğerleri 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını bırakıp, evi terk etti.
Muhammed N., eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını yanına alarak polis merkezine gitti.
ÇOCUKLARININ YURDA YERLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Çocuklarına tek başına bakamayacağını belirten Muhammed N., çocuklarının geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti.
Polisin ulaşmaya çalıştığı İtad N.’nin ikna olmaması durumunda çocukların yurda yerleştirileceği belirtildi.