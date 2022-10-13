Adana'da eski sevgilisinin barışma teklifini reddeden kadın, tabancayla vuruldu

Adana'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından tabancayla vurulan Bahar T. (39), omzundan ve sırtından yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana gelen olayda Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti.

Bahar T.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar T.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kadının imdanına komşuları koştu

Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yığılan Bahar T.’nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan aranıyor

DHA'nın haberine göre Bahar T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.













