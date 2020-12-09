Adana'da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası
Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 16 şahsa, korona tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.
- DHA
- 09.12.2020 - 12:47
- Güncelleme : 09.12.2020 - 13:12
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yaşayan E.D.'nin evinde kumar oynattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.
16 KİŞİYE 70 BİN TL CEZA
Baskında 16 kişinin, koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü.
Kumar oynayanlara toplam 70 bin lira para cezası uygulanırken, ev sahibi E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.