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    Adana'da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası

    Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 16 şahsa, korona tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 13:12
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    Adana'da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası

    Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yaşayan E.D.'nin evinde kumar oynattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

    16 KİŞİYE 70 BİN TL CEZA

    Baskında 16 kişinin, koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü.

    Kumar oynayanlara toplam 70 bin lira para cezası uygulanırken, ev sahibi E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Adana da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası #1

    Adana da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası #2

    Adana da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası #3

    Adana da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası #4

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