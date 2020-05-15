Adana'da, evin bahçesine ses bombası atıldı

Patlama sesine uyanan ev sakinleri korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Hasan Demir'e ait iki katlı evin bahçesine ses bombası atıldı.

BAHÇE DUVARI HASAR GÖRDÜ

Bombanın infilak etmesi sonucu evin bahçe duvarı zarar görürken, uykusundan uyanan Hasan Demir panik içinde dışarı çıktı.

Sarı bir dumanın yükseldiğini gören Demir, polise haber verdi.

POLİSLER DELİL TOPLADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evin çevresinde özel harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme polisleri, hasar gören bahçe duvarında delil toplama çalışması yaptı.

Polis, ses bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.