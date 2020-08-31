Adana'da evinde ölen adamın cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı
Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın cenazesini, itfaiye ekipleri pencereyi sökerek kepçeyle alındı.
- DHA
- 31.08.2020 - 19:32
- Güncelleme : 31.08.2020 - 19:32
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan (52) haber alamayan komşuları polisi aradı.
Olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu.
PENCERE SÖKÜLÜP KEPÇEYLE ÇIKARILDI
128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı.
Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı.
Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Adana'da evinde ölen adamın cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı VİDEO