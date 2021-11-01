Euro
11.0954
-0.17%
Dolar
9.5776
-0.13%
Altın
548.77
-0.23%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.552
-0.43%
BTXN Coin
26.63
2.34%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Adana'da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı

    Çukurova ilçesinde sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç evini yakmaya başladı. Ardından alevleri umursamadan balkonda sigara için vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 01:26
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 01:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı

    Adana'nın Sincan ilçesinde yaşayan bir genç sinir krizi geçirerek etrafa dehşet saçtı.

    Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

    Adana da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı #1

    OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE EŞYALAR FIRLATTI

    Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye çalıştı.

    Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.

    Adana da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı #2

    ALEVLERİ UMURSAMADAN SİGARA İÇTİ

    Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti.

    Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G’yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

    Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir