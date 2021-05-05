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    Adana'da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı

    Adana'da kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, evinin önünde duran Hasan C.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 23:28
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    Adana'da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı

    Saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın önünde duran Hasan C., motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    MOTOSİKLETLE GELEN 2 ŞÜPHELİ ATEŞ EDİP KAÇTI

    Hasan C.'ye motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz iki şüpheli, tabancayla iki el ateş edip, hızla kaçtı.

    YARALANDI

    Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Hasan C., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #1

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #2

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #3

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #4

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #5

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #6

    Adana da evinin önünde oturan kişi, silahlı saldırıya uğradı #7

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