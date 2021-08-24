Adana'da feci kaza: 3 ölü

Kozan ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücü araçla uçuruma düştü. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, araçtakilerin taziyeye gittiği bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Akşam saatlerinde Kozan Mansurlu yolu Tilkideresi mevkiinde Mehmet Atalay idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen CANKUR, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Atalay, Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay (13) olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TAZİYEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Kazada uçurumdan aşağı yuvarlanan ve paramparça olan otomobilde sıkışan cenazeler CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Atalay ailesinin torunları ile Tilkideresi'nde bir aile dostlarının taziyesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



