Adana'da fuhuş çetesi çocuk fotoğrafından katalog yaptı

Fuhuş yaptırdıkları kadınların fotoğraflarından dijital katalog oluşturan çete, şafak operasyonuyla alındı.

Adana'da bir fuhuş çetesi, kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan küçük çocuklara zorla fuhuş yaptırdı.

Kentte küçük çocukların fuhuşa zorlandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adresleri belirlendi.

KATALOGLA FUHUŞ YAPTILAR

Şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü.

FUHUŞ ÇETESİNİN 'ÜNİVERSİTE SORUMLUSU'

Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, lüks yaşam için fuhuş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEDİ

Şebekenin yönetiminde olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan ve kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü. K.D.’nin, fuhuş yapanları annesi H.Ç’nin evinde erkeklerle buluşturduğu iddia edildi.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran’da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20’si kadın, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 şüpheliden 16’sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden G.B., B.E., H.Y., K.D., O.P, K.K., C.G., A.D., S.Ç., B.A., C.G. tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.













