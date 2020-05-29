Adana'da gelini tarafından kasası soyulan görümce konuştu

Gelinleri tarafından 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce,"Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldı. Onu hiç affetmeyeceğim."dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eşi Arabistan’da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralarla altın alarak birikim yapıp, evindeki kasasında saklamaya başladı.

Gelin Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan'ın çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.’ye (38) söyledi.

Bülent Ü., evi soymak için arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile birlikte plan yapıp ev sahiplerinin gitmesini bekledi.

160 BİN LİRA DEĞERİNDE KASAYI ÇALDILAR

Görümcesinin oğlunu “Gelin yeğenlerinizi görün” bahanesiyle arayan Fatma S. “Biz yazlıktayız” cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarına bildirdi.

Bunu öğrenen şüpheliler, eve girerek 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı.

Durumu komşularından öğrenen görümce Sezen Nisan, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Gelini tarafından soyulan görümcenin gözyaşları

GELİN VE 2 ZANLI TUTUKLANDI

Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.'nin olayın azmettiricisi olduğu belirlendi.

Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Altınların bir kısmı Sezen Nisan'a teslim edilirken, 100 bin lira değerindeki altınların olmadı belirtildi.

"HAİN BİR GELİNİMİZ VAR

Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var, bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler." dedi.

"ONUN YAPTIĞI NANKÖRLÜĞÜ UNUTMAYACAĞIM"

Gelinlerinden hiç şüphelenmeyen Sezen Nisan, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah’ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu ben de harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma, Allah seni bildiği gibi yapsın." diyerek ağladı.

Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu, bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun için de ayrı dava açacağını belirtti.