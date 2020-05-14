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Kayınvalidesine ait 1.400 lirayı çekip, borcunu ödeyerek kapkaça uğradığını belirten kadının yalanı, polis ekipleri tarafından ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Zahide G.'nin hesabına, yurt dışında bulunan oğlu tarafından 1.400 lira para yatırıldı.

Zahide G. yaşlı olduğu için parayı, gelini Kerime G.'nin çekmesini istedi.

GELİN, KAYINVALİDESİNİN PARASIYLA BORCUNU ÖDEDİ

Kerime G. ise çocuğuyla birlikte PTT'ye giderek, 1.400 lirayı çektikten sonra o parayla kendisine ait borçları ödedi.

Bu durumu kayınvalidesine söyleyemeyen kadın, paraları çektikten bir saat sonra polis ekiplerini arayarak kapkaça uğradığını belirtti.

İhbar üzerine kadının yanına polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da gelinin kapkaç yalanı ViDEO

"KAPKAÇA UĞRADIM" DEDİ

Zahide G., olay yerine giden polislere parayı çektikten sonra kanal kenarından giderken çocuğunun düşme tehlikesi atlattığını, o arada kendisi çocuğunu tutmaya çalışırken motosikletle gelen şahısların elindeki parayı alıp gittiğini söyledi.

Polis olayın ne zaman olduğunu sorunca, genç kadın "Bir saat önce" dedi.

KADININ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadın motosikletin plakasını, rengini ve zanlıların kıyafetlerini de söyleyemeyince, polis durumdan şüphelendi.

Polis sorguyu bir süre daha sürdürdükten sonra genç kadın, parayı borçlu olduğu kişinin hesabına yatırdığını söylemek zorunda kaldı.

Polis, genç kadına yalan ifade vermekten işlem yaptı.