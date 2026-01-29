Adana’da gençlerden 'başlık parası' tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu mahallelerinde yaşayan gençler, merkez Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi’nde bir araya gelerek başlık parasına tepki gösterdi. Yıllar önce Şanlıurfa’dan Adana’ya göç eden ailelerin çocukları olduklarını ifade eden gençler, gelenek adı altında talep edilen yüksek meblağlar nedeniyle yuva kuramadıklarını dile getirdi.

Eylemde taşınan pankartlarda, “Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı”, “700 bin TL’den başlayan başlık parası”, “Mal değiliz satılalım”, “Başlık parası kalksın” ifadeleri yer aldı.

"TİCARET YAPMIYORUZ, EVLENMEK İSTİYORUZ"

Başlık parası yüzünden sevdiğiyle evlenemediğini söyleyen 22 yaşındaki Ahmet Yüksel, evliliğin maddi güce endekslendiğini savunarak, “Bu devirde her şey paraya bakıyor. Biz mal almıyoruz, ticaret yapmıyoruz; sadece helal bir yuva kurmak istiyoruz. Kız istemeye gidildiğinde 500 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkan rakamlar isteniyor. Bu adil değil” diye konuştu.

"GENÇLERİN ÖNÜ AÇILMALI"

Daha önce evlenirken yüksek miktarda başlık parası ödediğini ifade eden Hamza Yüksel ise uygulamanın gençler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, “Bölgemizde başlık parası ve süt parası gibi gelenekler var. Evlenmek isteyen gençlerden yüz binlerce lira talep ediliyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Gençler, başlık parası uygulamasının kaldırılması için toplumsal farkındalık çağrısında bulunarak, evliliğin maddi bir pazarlık konusu olmaktan çıkarılmasını istedi.