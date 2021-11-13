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    Adana'da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

    Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 23:54
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 00:07
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    Adana'da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Ali İbili’nin kullandığı 07 N 8889 plakalı otomobil ile Arda Yaşar Dama’nın kullandığı 07 APH 362 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada devrilen hafif ticari araçtaki Huriye Özdemir Dama, Dursun Özdemir ile çocuk olduğu belirlenen Aymima Dama yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

    Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.

    Adana'da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı VİDEO

    Adana da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı #1

    Adana da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı #2

    Adana da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı #3

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