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Adana'da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Adana'da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.