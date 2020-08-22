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    Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Adana'da 5 bin metrekarelik kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik çabaların ardından kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 06:57
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    Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi’nde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında, saat 03.40 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın bekçisi bir anda, içerden alevlerin yükselmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YANGIN, 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda takviye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

    Adana da geri dönüşüm fabrikasında yangın #1

    İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye erleri yangını tamamen söndürdükten sonra, fabrikanın neden yandığını yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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