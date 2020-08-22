Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adana'da 5 bin metrekarelik kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik çabaların ardından kontrol altına alındı.
- İHA
- 22.08.2020 - 06:57
Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi’nde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında, saat 03.40 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın bekçisi bir anda, içerden alevlerin yükselmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN, 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda takviye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye erleri yangını tamamen söndürdükten sonra, fabrikanın neden yandığını yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.