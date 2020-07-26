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    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi

    Açık lise sınavına girmek için yardım isteyen görme engelli vatandaşı duraktan alan polisler, sınava gireceği salona kadar götürdü.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 10:48
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    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi

    Adana'da evli ve bir çocuk babası olan doğuştan görme engelli Ziya Erdem’in çocuğu gece rahatsızlanınca, bu sabah Erdem’in eşi çocuğunu hastaneye götürdü.

    Açık lise sınavına girecek olan Erdem her zaman eşi sınava götürdüğü için bu kez çocuğu hasta olduğundan eşinden yardım alamadı.

    POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

    Bunun üzerine evinin yakınındaki durağa çıkan Erdem 155 polis imdat hattını arayarak, "Ben açık lise sınavına gireceğim, ancak görme engelli olduğum için gidemiyorum, bana yardım eder misiniz." dedi.

    Adana’da görme engelli şahsı polis sınava yetiştirdi

    SINAVA YETİŞTİRDİLER

    Polis bunun üzerine harekete geçerek Erdem’e bir ekip yönlendirdi. Durağa gelen polis Erdem'i, ekip aracına bindirip sınava gireceği Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokuluna getirdi.

    Polis, araçtan indirdiği Erdem’i sınav salonuna kadar götürdü.

    Ziya Erdem polisin her konuda kendilerine yardım ettiğini, bugün de sınava gidemediği için yardım istediğini, kendisine yardım ettiklerini, onlara minnettar olduğunu söyledi.

    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi #1

    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi #2

    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi #3

    Adana’da görme engelli şahsı, polis sınava yetiştirdi #4

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