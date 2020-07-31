Yirmi yıl önce babasını kaybeden ve bu zamana kadar hiç kurban kesmeyen 30 yaşındaki görme engelli gence kurbanlık hediye edildi.

Adana'da 22 yıldır öksüz ve yetimlere canlı kurban dağıtan Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, bu sene 40 aileye kurban götürüleceğini belirtti.

Yıldırım, "Biz nasıl kendi evimizde kurbanı tekbirlerle kesip kanını çocuklarımızın alnına sürüyorsak, yetim evlerde de bu an yaşansın istiyoruz. Bizde diyoruz ki bayramda çocuklar sevinsin evlerde ocak tütsün bütün evlere bayram sevinci girsin." dedi.

GÖRME ENGELLİ YETİME SÜRPRİZ

Yıldırım, bu kapsamda babası hastalanıp 20 yıl önce ölen görme engelli Mehmet Aslan’a kurbanlık getirdi. Aslan kurbanlık geldiğini öğrenince ona dokunup çok sevindi.

Aslan, fakirlik nedeniyle daha önce hiç kurban kesmediklerini kurbanlık hediye edildiği için çok mutlu olduğunu, kendisinin engelli maaşı aldığını onun da sadece evin geçimine yettiğini söyledi.

Adana'da görme engelli yetime kurban sürprizi