Adana’da gümrük kaçakçılarına operasyon
Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi.
- DHA
- 22.03.2021 - 09:56
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi.
SERBEST KALDILAR
Polis, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana’da kaçakçılık operasyonu VİDEO