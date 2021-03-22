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    Adana’da gümrük kaçakçılarına operasyon

    Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 09:56
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    Adana’da gümrük kaçakçılarına operasyon

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

    Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi.

    SERBEST KALDILAR

    Polis, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    makaron

    Adana’da kaçakçılık operasyonu VİDEO

    makaron

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