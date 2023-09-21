Adana'da hasımlarından kaçıp telefoncuya sığınan adama kurşun yağmuru Adana’da bir kişi hasımlarını fark etmesi üzerine cep telefonu dükkanına sığındı. Bunun üzerine şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Dehşet anları güvenlik kamerasında yansıdı.

İHA Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde, bir kişi yolda hasımlarını görünce bir cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı. İş yerine kurşun yağdırdılar Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı. Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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