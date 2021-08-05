Adana'da hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı

Adana'da bir hastanenin otoparkındaki panelvanda bekleyen Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç., husumetli oldukları iki kardeşin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin otoparkında meydana gelen olayda, panelvanın içerisinde bekleyen Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç., aralarında husumet bulunan Y.M. ve kardeşi D.M.’nin tabancayla saldırısına uğradı.

Kurşunlar Ahmet Ç.’nin başını sıyırırken, bir kurşun oğlu Hikmet Ç.’nin başına isabet etti. İki kardeş, saldırı sonrası koşarak izlerini kaybettirdi.

BABANIN DURUMU İYİ, YARALI OĞLU AMELİYATA ALINDI

Hastanedeki sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ahmet Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Hikmet Ç. ise ameliyata alındı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırganları yakalamak için çevrede çalışma yapan ekipler, iki kardeşin kullandığı tabancayı bir sitenin bahçesinde ele geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine evlerin damlarında arama yapan ekipler, Y.M. ve D.M.’yi saklandıkları bir evin damında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





































