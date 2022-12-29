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    Adana'da husumetlisiyle barışmaya giden 3 kişi silahlı saldırıya uğradı

    Adana'da 3 kişi, barışmak için husumetlisinin evine gitti. Sokakta bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi, bacaklarından yaralandı.
    • 29.12.2022 - 23:32
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    Adana'da husumetlisiyle barışmaya giden 3 kişi silahlı saldırıya uğradı

    Saat 21.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelwn olayda, daha önceden husumetli oldukları bir kişiyle barışmak için evine gittiği öne sürülen Murat Ç., Bayram O. ve Adem O., sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    3 kişi bacaklarından vuruldu

    Saldırganın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Murat Ç., Adem O. ve Bayram O.'nun bacaklarına isabet etti.

    Saldırının ardından şüpheli, gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

    Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da husumetlisiyle barışmaya giden 3 kişi silahlı saldırıya uğradı #1

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    Adana da husumetlisiyle barışmaya giden 3 kişi silahlı saldırıya uğradı #4


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