Adana'da ‘Huzur’ uygulaması

İHA
Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 15 Şubat'ta kent genelinde ‘Huzur’ uygulaması başlattı.
95 POLİS UYGULAMADA YER ALDI
Bu çerçevede Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin 6 farklı bölgesinde 95 polis ile ‘Huzur’ uygulaması düzenledi.
Uygulamada trafikteki araçlar kontrol edilerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı.
Yetkililer, uygulamaların vatandaşın huzuru ve güvenliği için her gün yapılacağını belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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