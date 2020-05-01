Adana'da iki hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören iki hasta, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Adana'da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dudu Özaslan (76) ve Hüsnü Tüylüoğlu'nun (45) koronavirüs tedavileri tamamlandı.

Özaslan ve Tüylüoğlu, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Türkiye'deki sağlık imkanlarının çok iyi olduğunu belirten Tüylüoğlu, "Bu salgın nedeniyle elçiliğimizin sağlamış olduğu uçakla Adana'ya geldik. Burada havalimanından alınıp yurda yerleştirdiler. Kontrol amaçlı getirildiğim hastanede yapılan kontrollerde sıkıntı olduğu görüldü. Bir haftadır tedavi görüyorum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz büyük bir ülkeyiz. Rusya'dan geliyorum ve uzun yıllardır orada çalışıyorum. Oranın hastanelerini de biliyorum. Böyle bir imkan ve hastaneleri hiçbir yerde görmedim." dedi.

Adana'da tedavisi tamamlanan iki kişi taburcu edildi

HASTALAR 14 GÜN KARANTİNA ALTINDA KALACAK

Doktor Pelin Duru Çetinkaya da koronavirüs servisinde tedavileri tamamlanan ve sonuçları negatif çıkan iki hastalarını taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Taburcu ettikleri hastalardan birinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta, diğerinin de evinde 14 günlük karantina süresini tamamlayacağını belirten Çetinkaya, serviste yatan diğer hastaları da sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.