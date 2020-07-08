Adana'da iki kişi motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Çukurova'da bir bahçedeki motosikleti sürükleyerek çalmaya çalışan iki hırsız, birkaç yüz metre kaçırdıktan sonra polisler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaşları küçük olan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi, Hamdiye Güneş'in evinin bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalmaya kalkıştı.

Evin bahçesine girip, zincirini kestikleri motosikleti, sürükleyerek götürmek isteyen şüphelileri gören bir kişi, durumu polis ile Güneş'e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi birkaç yüz metre uzaklıkta motosiklet ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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HIRSIZLARA BEDDUA ETTİ

Olayın ardından sokağa çıkan Hamdiye Güneş, polisin yakaladığı şüphelilerin yanına geldi.

Komşusunun kendisine gelip, iki kişinin motosikleti kaldırıp, götürdüğünü söylediğini belirten Güneş, "Şikayetçiyim. Hırsız gelip, içeriden bir şey götürüyor. Allah belalarını versin, kanser etsin. Bu motosiklet de emanet. Damadım, fakir. Allah razı olsun. Allah devletten razı olsun. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

Motosiklet, polisin yaptığı incelemenin ardından Güneş'in damadına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.











