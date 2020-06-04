Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde, İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvan Kurt (21) idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 7 yaralıyı çıkartarak ambulanslara bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZAYI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde onlarca vatandaş korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kaza yerini izledi. Meraklı kalabalık polislerin uyarıları üzerine güçlükle dağıtıldı.