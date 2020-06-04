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- Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
- İHA
- 04.06.2020 - 02:29
Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde, İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvan Kurt (21) idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
ARAÇLARDA SIKIŞAN 7 KİŞİ KURTARILDI
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 7 yaralıyı çıkartarak ambulanslara bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZAYI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Kazanın yaşandığı cadde üzerinde onlarca vatandaş korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kaza yerini izledi. Meraklı kalabalık polislerin uyarıları üzerine güçlükle dağıtıldı.