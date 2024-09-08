Adana'da ilanla evlenecek kadın arıyor Seyhan ilçesinde bir kişi, otobüs durağına astığı, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim" başlıklı ilanla evlenecek kadın aradı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı duraklarındaki ilginç ilan herkesin dikkatini çekti.

Bir kişi evlenmek için kadın aradığını otobüs durağına asarak ilan etti. İlanda kısaca kriterlerini belirten şahıs, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim. Evlenmiş ayrılmış çocuksuz da olabilir" ifadelerini kullanarak, evlenmek istediğini belirtti.

Afişte ayrıca evlenmek isteyenlerin belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçebileceği bilgisi de yer aldı. İlanı gören vatandaşlar ise şaşırdı.

"BEN 67 YAŞINDAYIM İSTESEM ŞİMDİ EVLENİRİM"

İlanı görüp okuyan Vedat Köse, asılan afişe tepki göstererek, "İlanı gördüm şaşırdım. Böyle bir şey yok yani, aklı başında bir adam bunu yazıp asar mı? Türkiye'de kadın mı kalmadı? Böyle bir şey yapılmış. Ben 67 yaşındayım istesem şimdi evlenirim, yeter ki paran olsun bu zamanda evlenecek kadın çok" dedi.

"BÖYLE BİR KADIN ARAMA ŞEKLİ OLAMAZ"

Vatandaşın astığı ilanın saçma olduğunu ifade eden Emine Kul ise, "Böyle bir teklifi çok saçma buluyorum. Bu teklifle gençliğimizin bittiğini anladım. Böyle bir kadın arama şekli olamaz. Bence çok saçma" diye konuştu.

Öte yandan, birinin bunu eğlence amacıyla yaptığını ve gerçek olmadığını düşünen Özlem Yarbay ise, "Bence eğlenmek için yapıyorlar hiç inandırıcı gelmedi bu ilan. Buraya gelip ilan asacak kadar düşmüş olamazlar diye düşünüyorum. Bence böyle bir ilanın asılması saçma, irtibat için alta da iki tane telefon numarası bırakmışlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)