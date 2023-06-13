Adana'da ineğe eziyet ederek öldüren 2 kişiye 15 gün hayvan pisliği temizleme cezası Adana Et ve Süt Kurumu’nda büyükbaş hayvana kötü muamele yapan iki görevli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hakim, şüphelilere 15 gün hayvan pisliği temizleme ve “Hayvan Hakları” isimli kitabı okuyup özetini hakime götürme cezası verdi.

İHA Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu’nda çekilen görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Başına sopayla vurarak bayılttılar Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Bu görüntüler üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Hakimden ders gibi ceza Zanlılar ifadelerinde, hayvan huysuzluk yaptığı için onu sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 15 gün hayvan pisliği temizleyecekler Ancak hakim, iki zanlıya 15 gün boyunca hayvan pisliği temizleme ve “Hayvan Hakları” isimli kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.