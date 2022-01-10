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    Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı küçük kız hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:53
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    Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

    Dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü.

    BOĞAZINDAN GİREN DEMİR ÇUBUK AĞZINDAN ÇIKTI

    Boğazından giren demir çubuk, küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri, boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

    Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Adana da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı #1

    Adana da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı #2

    Adana da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı #3

    Adana da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı #4


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