Adana'da iş yerine parça tesirli EYP atıldı

- Adana'da bir erkek giyim mağazasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
- İş yerinin kapalı olması olası bir facianın önüne geçti.
- Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana’da gece saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesindeki bir erkek giyim mağazasında kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişiler erkek giyim mağazasına, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı.
MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR
İş yerinin kapalı olması facianın önüne geçti.
Çıkan sesle korkuya kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Olay yeri inceleme polisleri, bölgede delil çalışması yaptı.
Olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.