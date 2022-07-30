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    Adana'da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı

    Adana'da kablo hırsızı olduğu öne sürülen M.T trafoya sıkıştı. Trafodaki enerji kesilince hastaneye kaldırılan M.T, ardından polis merkezine götürüldü.
    • 30.07.2022 - 04:48
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    Adana'da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı

    Adana'da Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde trafoya şüpheli kişinin girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Trafoya sıkıştı

    Olay yerine sevk edilen ekipler, bir kişiyi trafoda sıkışmış halde buldu ancak elektrik akımına kapılan M.T'ye müdahale etmek için enerjinin kesilmesi beklendi.

    TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesildikten sonra M.T. trafodan çıkartıldı.

    Adana'da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı - Video

    Adana da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı #1

    Hastanenin ardından polis merkezine götürüldü

    AA'nın haberine göre, trafoya kablo çalmak amacıyla girdiği öne sürülen M.T, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

    Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

    Adana da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı #2

    Adana da kablo hırsızı trafoya sıkışınca yakalandı #3


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