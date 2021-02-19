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Adana’da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon

Adana’da kaçak üretim yapan makaron fabrikasına operasyon

Adana'da polis ekiplerinin, faaliyeti durdurulmasına rağmen üretime devam eden makaron fabrikasına düzenlediği operasyonda 6 milyon 442 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi