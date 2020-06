At arabasında karpuz satan sahibini düşürüp kaçarak bir otomobile çarpan at, polisi alarma geçirdi. Yaralanan atın sahibi, gözyaşlarına boğuldu.

Bilal Önkol yanına 9 yaşındaki yeğenini alarak, yeni aldığı at ile karpuz satmak için Adana’nın Sarıçam ilçesine gitti.

Önkol, Kozan Bulvarı’ndan dönerken kavşağa geldiği sırada at bir araçtan ürkerek hırçınlaştı.

HIRÇINLAŞAN AT KAÇMAYA BAŞLADI

Atı dizginlemeye çalışan Özkol, başarılı olamayınca at hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine Önkol, yeğenini at arabasından aşağı attı. Kendisi de attan düşüp bir süre at arabasının altında sürüklendi. Atın kaçma anları, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Adana'da kaçan at otomobile çarptı İZLE

OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDI

Bu arada, atın kaçtığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Atın sahipleri de, yakınlarını çağırıp atın peşine düştü. Polis ekipleri ise Yeşil Bulvar girişinde önlem alarak, atı beklemeye başladı. At yaklaşık 1 kilometre kaçarken bir otomobile de vurup zarar verdi. At otomobile çarptıktan sonra polis ekipleri, vatandaşlar ve sahipleri tarafından yakalandı.

AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI

Yolun kenarına çekilip bağlanan atın sahibi Önkol, gözyaşları içerisinde olanı biteni anlattı.

Atı yeni aldıklarını böyle olduğunu bilmesi halinde at ile yola çıkmayacağını söyleyerek, “At bir şeyden ürküp birden hırçınlaştı. Ben durdurmaya çalıştım ama durduramadım. At arabasında yeğenim de vardı. Ben hep onu düşündüm. Baktım atı tutamıyorum yeğenimi hemen at arabasının üzerinden yolun kenarına attım. Sonra ben de at arabasının altına düştüm biraz sürüklendim. At daha sonra gitti. Ben yeğenime bir şey olacak diye çok korktum. Allah'tan ona bir şey olmadı.” dedi.

Geçirdiği stresli anlardan çok korkan çocuk hemen evine götürülürken, otomobili zarar gören vatandaş ise at sahibine tepki gösterdi.