DHA
Sokak ortasında dilenci kavgası..
Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki sokakta meydana gelen olayda, Suriye uyruklu iki kadın arasında yaşana tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
"Benim bölgemde dilenemezsin"
Kadınlardan biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Daha sonra birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı.
Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.
O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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