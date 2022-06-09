Adana'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kamyon kullanılamaz geldi.

Adana Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler sitesinde, kamyondan alevler yükseldiğini gören site görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın bölgesine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kamyondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın elektrik kontağından çıktı

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.



