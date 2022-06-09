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    Adana'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

    Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kamyon kullanılamaz geldi.
    • 09.06.2022 - 06:09
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 06:10
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    Adana'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

    Adana Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler sitesinde, kamyondan alevler yükseldiğini gören site görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi.

    Araç kullanılamaz hale geldi

    Yangın bölgesine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kamyondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Adana da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi #1

    Yangın elektrik kontağından çıktı

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

    Adana da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi #2

    Adana da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi #3

    Adana da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi #4


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