Adana'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kamyon kullanılamaz geldi.
- 09.06.2022 - 06:09
- Güncelleme : 09.06.2022 - 06:10
Adana Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler sitesinde, kamyondan alevler yükseldiğini gören site görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Yangın bölgesine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kamyondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın elektrik kontağından çıktı
İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.