Adana’da kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı Adana’da kardeşler arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada kardeşlerden birisi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

İHA

Adana'da Kozan ilçesine bağlı Ferhatlı Mahallesi’nde, kardeş olan H.A, S.A ve R.A. miras nedeniyle kavga etmeye başladı.

Kardeşlerini vurdular

Kavganın büyümesiyle S.A. ve R.A. tüfekle kardeşleri H.A.’yı vurdu. H.A. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren iki kardeş kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan H.A. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.